"Через дуже напружену ситуацію на українських кордонах " - Кремль про присутність своїх військ

"Через дуже напружену ситуацію на українських кордонах " - Кремль про присутність своїх військ

У Москві знову заперечили, що РФ планує ескалацію поблизу українських кордонів.

У Кремлі заявили про високу напруженість на кордоні з Україною і нібито саме через це російські війська перебувають біля наших кордонів.

Про це сказав прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

"Ми вважаємо за необхідне тримати там війська через дуже напружену ситуацію", - сказав він.

У Москві знову заперечили, що Російська Федерація планує ескалацію поблизу українських кордонів. Окрім того, він заявив, у регіоні спостерігаються польоти літаків НАТО, йде просування інфраструктури альянсу до російських кордонів.

"Ми повинні відповідати, вживати запобіжних заходів, тому наші військові і знаходяться там на нашій території", - сказав прессекретар російського лідера.

Раніше повідомляли, що речник Путіна Пєсков в цьому ж інтерв'ю сказав, що НАТО "поступово вторгається" до України і через це відносини Російської Федерації та Альянсу перебувають біля "червоної межі".

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