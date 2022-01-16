"Через дуже напружену ситуацію на українських кордонах " - Кремль про присутність своїх військ

У Москві знову заперечили, що РФ планує ескалацію поблизу українських кордонів.
У Кремлі заявили про високу напруженість на кордоні з Україною і нібито саме через це російські війська перебувають біля наших кордонів.
Про це сказав прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу CNN.
"Ми вважаємо за необхідне тримати там війська через дуже напружену ситуацію", - сказав він.
У Москві знову заперечили, що Російська Федерація планує ескалацію поблизу українських кордонів. Окрім того, він заявив, у регіоні спостерігаються польоти літаків НАТО, йде просування інфраструктури альянсу до російських кордонів.
"Ми повинні відповідати, вживати запобіжних заходів, тому наші військові і знаходяться там на нашій території", - сказав прессекретар російського лідера.
Раніше повідомляли, що речник Путіна Пєсков в цьому ж інтерв'ю сказав, що НАТО "поступово вторгається" до України і через це відносини Російської Федерації та Альянсу перебувають біля "червоної межі".
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