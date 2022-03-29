"Через два тижні можуть відбутися багатосторонні переговори за участю країн-гарантів", - Чалий про переговори у Туреччині

"Через два тижні можуть відбутися багатосторонні переговори за участю країн-гарантів", - Чалий про переговори у Туреччині

Україна вже почала консультації щодо цього.

Україна розпочала консультації з країнами-гарантами.

Про це заявив член української делегації Олександр Чалий на брифінгу за підсумками українсько-російських переговорів у Туреччині.

"Ми вже почали консультації з країнами-гарантами. Я думаю, що через два тижні буде можливість запросити країни-гаранти до участі в багатосторонніх переговорах", - сказав він.

Чалий також зазначив, що до цього часу повинно відбутися погодження найбільш принципових розбіжностей на найвищому політичному рівні.

Нагадаємо, країни-гаранти будуть зобов’язані сприяти вступу України до ЄС.

