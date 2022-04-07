Через інфляцію та санкції: у Росії буксує виконання військового замовлення

Через інфляцію та санкції: у Росії буксує виконання військового замовлення

Додаткові кошти в бюджеті РФ відсутні.

Російські компанії зіштовхнулись з серйозними проблемами при виконанні військових замовлень. Інфляція через введенні санкції "з’їдає" передбачені під виробництво зброї кошти. А додаткові кошти в бюджеті РФ відсутні.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Це стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ стосовно проблемних питань в ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.

З тексту випливає, що для уникнення підвищення цін, зафіксованих державним замовленням, уряд РФ дозволив укладати контракти з єдиним постачальником.

Втім, це не призвело до очікуваного результату. Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони РФ на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного "єдиного виконавця" військового замовлення.

На даний час виконання замовлення МО РФ поставлено під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками. Ця ситуація є прямим наслідком введених міжнародних санкцій до РФ в цілому і до її ВПК, зокрема.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що необхідно зробити західним партнерам для припинення війни в Україні.

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