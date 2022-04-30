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Через комендантську годину у Запоріжжі скасовують низку потягів

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Через комендантську годину у Запоріжжі скасовують низку потягів

Associated Press

У період дії комендантської години вхід до вокзалу Запоріжжя, а також посадка на потяги будуть дозволені тільки транзитним пасажирам та тим, хто потрапив на вокзал до початку комендантської години.

Внаслідок запровадження комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 05:00 2 травня "Укрзалізниця" скасовує курсування приміських потягів.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Так, у добу 1 травня не будуть курсувати наступні приміські потяги:

  • №6509 Запоріжжя 2 – Запоріжжя 1;
  • №6512/6511 Запоріжжя 1 – Канцерівка;
  • №6514/6513 Канцерівка – Запоріжжя 1;
  • №6516 Запоріжжя 1 – Запоріжжя 2;
  • №6495 Запоріжжя 2 – Нікополь;
  • №6496 Нікополь – Запоріжжя 2;
  • №6132 Запоріжжя 1 – Синельникове 1.

Крім того, буде скорочений маршрут поїзда №6124/6123 Дніпро – Запоріжжя. Він прямуватиме до станції Синельникове 1. Натомість 2 травня скасовується поїзд №6491 Запоріжжя 2 – Нікополь. 

У період дії комендантської години вхід до вокзалу Запоріжжя, а також посадка на потяги будуть дозволені тільки транзитним пасажирам та тим, хто потрапив на вокзал до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки. 

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація видала розпорядження, згідно з яким, в Одесі запроваджується комендантська година від 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. У місті також скасували приміські поїзди та поїзди далекого сполучення.

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