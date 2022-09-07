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Через контрнаступ ЗСУ армія Путіна зіткнулася із дилемою: британська розвідка дізналася якою

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Через контрнаступ ЗСУ армія Путіна зіткнулася із дилемою: британська розвідка дізналася якою

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Через український контрнаступ на всій лінії фронту російська армія зіткнулася із важким вибором: розгортати оперативні резерви для підтримки свого наступу на Донбасі чи захищатися від ЗСУ на півдні.

За даними британської розвідки, основним напрямком, де російські окупанти намагаються наступати - це на Бахмут на Донбасі.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку.

"За останню добу тяжкі бої йшли на трьох фронтах: на півночі під Харковом, на сході на Донбасі та на півдні в Херсонській області. Заплановані основні зусилля Росії, ймовірно, пов'язані з наступом на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: чи розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу, чи захищатися від наступу України на півдні", - йдеться в огляді.

Також розвідка додає, що численні одночасні загрози, розкидані на 500 км, перевірять здатність Росії координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.

Раніше повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що активна фаза війни проти Росії не закінчиться 2022 року і продовжиться 2023 року, та тривалість війни вже вимірюється місяцями.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8228
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