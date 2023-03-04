Через Маріуполь велика кількість військової техніки РФ рухається до Мангуша та Бердянська

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують великий рух російської техніки в бік Мангуша та Бердянська Запорізької області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо великий рух техніки через Маріуполь в напрям Мангуш/ Бердянськ. 28 одиниць військ транспорту у супроводі 6 цивільних авто з багажем та причепом. Більшість з них жива сила, вантажівка з великим кулеметом по заду", - йдеться у повідомленні..

За словами Андрющенка, помітки на деякій техніці відсутні, а на деякій все ж фіксуються знаки "V", або "V" в квадраті, "О" та трикутники з колом.

Нагадаємо, у Маріуполі студентів змусили здати кров для окупантів.

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