Через масований обстріл РФ загинули два залізничники, потяги затримуються

Ворог знеструмив кілька залізничних ділянок на сході, півдні та заході України.

Внаслідок ранкової російської атаки по України знеструмлені кілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. Через це з затримками курсують деякі пасажирські поїзди:

Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці.

Затримуються такі поїзди:

№51 Запоріжжя — Одеса

№207 Харків — Одеса

№25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса

№78 Ковель — Одеса

№87 Запоріжжя — Ковель

№59 Харків — Одеса.

На місце вже направлені резервні тепловози для відновлення руху.

Окрім того, на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу депо загинули двоє залізничників. Ще троє працівників отримали поранення. Наразі їхній стан наразі задовільний.

Нагадаємо, 17 листопада Україна зазнала масованого російського обстрілу: були використані ударні дрони, крилаті та аеробалістичні ракети, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури. ТСН розповіло, що відомо про ситуацію в регіонах

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