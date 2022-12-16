Через масовану атаку РФ вся Дніпропетровщина була знеструмлена: яка зараз ситуація зі світлом

Після ранкової атаки РФ у Дніпропетровській області станом на зараз потужності в енергомережi вистачає лише для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури. Першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"Область була повністю знеструмлена. На зараз вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури. Першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні. А вже потім вмикатимуть будинки", - написав посадовець.

Він підкреслив, що енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати енергосистему. Втім, аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше, оскільки надто багато пошкоджень.

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Вранці 16 грудня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. За ранок ворожа авіація випустила 76 ракет. Українським системам ППО вдалося збити 60 із них. Метаю обстрілів було виснажити протиповітряну оборону.

Через удари РФ пошкоджено орієнтовно дев'ять об'єктів генерації. Були влучання і в об'єкти розподілу електроенергії. Також обмежено потужності атомних станцій. В "Укренерго" попереджають, що відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.

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