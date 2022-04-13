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Через нічні обстріли поїзди рухаються із великими затримками: оновлений графік "Укрзалізниці"

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Через нічні обстріли поїзди рухаються із великими затримками: оновлений графік "Укрзалізниці"

Укрзалізниця

Найбільша затримка - майже 7,5 годин.

У зв’язку з ворожою активністю вночі, низка поїздів прослідувала ділянку Шепетівка-Бердичів із затримками. Наразі просування нею є можливим та безпечним, однак поїзди рухаються із великими затримками.

Про це 13 квітня повідомили в "Укрзалізниці".

Які поїзди затримуються та на скільки годин:

  • №95 Київ-Рахів +6,5
  • №149 Київ-Івано-Франківськ +4
  • №91 Київ-Львів +1.39
  • №29 Київ-Ужгород +3
  • №7 Київ-Чернівці +5.30
  • №30 Ужгород-Київ +4.30
  • №96 Рахів-Київ +5
  • №44 Івано-Франківськ-Київ +5
  • №2 Івано-Франківськ-Харків +6
  • №142 Львів-Лозова +2.5
  • №130 Івано-Франківськ-Кременчук +5
  • №98 Ковель-Київ +3
  • №18 Ужгород-Харків +6
  • №97 Київ-Ковель +7,36
  • №77 Одеса-Ковель +5,5
  • №232 Львів-Дніпро +7,41
  • №14 Солотвино-Київ +1,04
  • №716 Перемишль-Київ +1,11

Нагадаємо, "Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни. Сьогодні три евакуаційні потяги вирушать із Луганщини та Донеччини.

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