Через нічні обстріли поїзди рухаються із великими затримками: оновлений графік "Укрзалізниці"

Найбільша затримка - майже 7,5 годин.

У зв’язку з ворожою активністю вночі, низка поїздів прослідувала ділянку Шепетівка-Бердичів із затримками. Наразі просування нею є можливим та безпечним, однак поїзди рухаються із великими затримками.

Про це 13 квітня повідомили в "Укрзалізниці".

Які поїзди затримуються та на скільки годин:

№95 Київ-Рахів +6,5

№149 Київ-Івано-Франківськ +4

№91 Київ-Львів +1.39

№29 Київ-Ужгород +3

№7 Київ-Чернівці +5.30

№30 Ужгород-Київ +4.30

№96 Рахів-Київ +5

№44 Івано-Франківськ-Київ +5

№2 Івано-Франківськ-Харків +6

№142 Львів-Лозова +2.5

№130 Івано-Франківськ-Кременчук +5

№98 Ковель-Київ +3

№18 Ужгород-Харків +6

№97 Київ-Ковель +7,36

№77 Одеса-Ковель +5,5

№232 Львів-Дніпро +7,41

№14 Солотвино-Київ +1,04

№716 Перемишль-Київ +1,11

Нагадаємо, "Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни. Сьогодні три евакуаційні потяги вирушать із Луганщини та Донеччини.

Історії людей з потяга, які евакуюються зі сходу

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