Через нічні обстріли поїзди рухаються із великими затримками: оновлений графік "Укрзалізниці"

Найбільша затримка - майже 7,5 годин.
У зв’язку з ворожою активністю вночі, низка поїздів прослідувала ділянку Шепетівка-Бердичів із затримками. Наразі просування нею є можливим та безпечним, однак поїзди рухаються із великими затримками.
Про це 13 квітня повідомили в "Укрзалізниці".
Які поїзди затримуються та на скільки годин:
- №95 Київ-Рахів +6,5
- №149 Київ-Івано-Франківськ +4
- №91 Київ-Львів +1.39
- №29 Київ-Ужгород +3
- №7 Київ-Чернівці +5.30
- №30 Ужгород-Київ +4.30
- №96 Рахів-Київ +5
- №44 Івано-Франківськ-Київ +5
- №2 Івано-Франківськ-Харків +6
- №142 Львів-Лозова +2.5
- №130 Івано-Франківськ-Кременчук +5
- №98 Ковель-Київ +3
- №18 Ужгород-Харків +6
- №97 Київ-Ковель +7,36
- №77 Одеса-Ковель +5,5
- №232 Львів-Дніпро +7,41
- №14 Солотвино-Київ +1,04
- №716 Перемишль-Київ +1,11
Нагадаємо, "Укрзалізниця" не припиняє вивозити зі сходу країни, який потерпає від окупантів, населення до більш безпечних регіонів країни. Сьогодні три евакуаційні потяги вирушать із Луганщини та Донеччини.
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