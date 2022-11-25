Через обстріл Херсона та області в Україні зросла кількість поранених росіянами дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 440 дітей, понад 849 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 25 листопада 2022 року понад 1289 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 440 дітей загинуло та понад 849 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Дніпропетровській - 32", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 24 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон отримав поранення 11-річний хлопчик. А внаслідок обстрілу м. Берислав Херсонської області - 16-річна дівчинка.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Також читайте На окупованих територіях дітей вчать ненавидіти Україну - омбудсмен

Нагадаємо, президент України, виступаючи перед лідерами країн на саміті G20, заявив, що майже 11 тисяч дітей були силою депортовані окупантами до Росії. А крім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано. Серед них є й діти, чиї батьки були вбиті російськими ударами, а тепер їх утримують у державі-вбивці.

Читайте також: