Через обстріл з боку окупантів в Україні зупинили два блоки ТЕС: Міненерго звернулося до українців

Через обстріл з боку російських окупантів зупинили роботу два блоки ТЕС, які працювали на прифронтовій території.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Як стало відомо, внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки.

“Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі. Міненерго звертається до споживачів з проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно та економно, особливо в пікові години навантаження”, - наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, що росіяни активізували застосування дронів і авіації в районі Авдіївки.

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