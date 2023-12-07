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Через обстріл з боку окупантів в Україні зупинили два блоки ТЕС: Міненерго звернулося до українців

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Через обстріл з боку окупантів в Україні зупинили два блоки ТЕС: Міненерго звернулося до українців

Фото: соцмережі

Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання.

Через обстріл з боку російських окупантів зупинили роботу два блоки ТЕС, які працювали на прифронтовій території.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Як стало відомо, внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки. 

“Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі. Міненерго звертається до споживачів з проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно та економно, особливо в пікові години навантаження”, - наголосили в Міненерго.

Нагадаємо, що росіяни активізували застосування дронів і авіації в районі Авдіївки.

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Дата публікації
Перегляди
722
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