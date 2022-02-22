Через обстріли бойовиків зі Щастя сьогодні може початися евакуація

Вже визначені місця для розміщення людей в разі евакуації.
Якщо у вівторок, 22 лютого, російські бойовики не припинять обстрілювати місто Щастя Луганської області, керівництво області ухвалить рішення про евакуацію.
Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.
"В разі неприпинення обстрілів у Щасті, будемо сьогодні ухвалювати рішення про евакуацію. Місця розміщення людей визначені, ДСНС та Нацполіція готові до проведення евакуації", – йдеться у повідомленні.
Додамо, що в Мережі опублікували відео, на якому чутні обстріли Щастя.
Нагадаємо, 22 лютого у Щасті спалахнула пожежа внаслідок ворожого обстрілу теплоелектростанції з тимчасово непідконтрольної території. Зайнявся трансформатор.
Читайте також:
- Можна відстежувати армію РФ на кордоні: програмісти з Києва створили інтерактивну карту
- Понівечені меблі, вибиті вікна та зруйнований дах: окупанти обстріляли будинок у Новогнатівці (фото)
- "Можна очікувати, що це війна": бійці на Приазов'ї оцінюють обстріли, які активізувались після визнання Путіним ОРДЛО