Через обстріли бойовиків зі Щастя сьогодні може початися евакуація

Через обстріли бойовиків зі Щастя сьогодні може початися евакуація

Вже визначені місця для розміщення людей в разі евакуації.

Якщо у вівторок, 22 лютого, російські бойовики не припинять обстрілювати місто Щастя Луганської області, керівництво області ухвалить рішення про евакуацію.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

"В разі неприпинення обстрілів у Щасті, будемо сьогодні ухвалювати рішення про евакуацію. Місця розміщення людей визначені, ДСНС та Нацполіція готові до проведення евакуації", ­– йдеться у повідомленні.

Додамо, що в Мережі опублікували відео, на якому чутні обстріли Щастя.

Нагадаємо, 22 лютого у Щасті спалахнула пожежа внаслідок ворожого обстрілу теплоелектростанції з тимчасово непідконтрольної території. Зайнявся трансформатор.

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