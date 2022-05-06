Через обстріли Миколаївської області поранені 5 людей

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. Дітей серед постраждалих немає.
У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів за минулу добу отримали поранення 5 людей. Всіх їх госпіталізували.
Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.
За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 153 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.
Нагадаємо, що в прифронтовий Миколаїв уже три тижні живе без централізованого водопостачання. Росіяни перебили водогін, нині він на окупованій території, тому полагодити поломку не можливо. З водою містянам допомагають волонтери з сусідніх міст. Дві мобільні системи очищення води передали місту представники Одеського гуманітарного волонтерського центру. Одна така може за добу очистити 24 тонни води. А вчора у результаті нічних обстрілів були пошкоджені ще й газопроводи. Без газу в місті залишилось майже 3 сотні абонентів.
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