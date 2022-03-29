Через обстріли окупантів частина жителів Лисичанська залишилася без світла

Через обстріли окупантів частина жителів Лисичанська залишилася без світла

У місті знеструмлені 44 трансформаторні підстанції.

Через російські обстріли 7 тисяч жителів Лисичанська залишилися без світла.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нічні обстріли в Лисичанську додали чималу кількість пошкоджень ліній електропередачі. Спеціалісти намагатимуться якомога швидше полагодити пошкоджені ЛЕП. Однак, за декілька годин знеструмлені 44 трансформаторні підстанції, понівечені проводи й опори, електроенергія відсутня у 7 тисяч споживачів", - зазначив він.

Станом на ранок 29 березня без електроенергії перебувають 94 907 абонентів Луганщини. Відключено 574 трансформаторні підстанції. Без світла знаходяться 13 населених пунктів частково та 21 повністю.

Нагадаємо, окупанти всю ніч обстрілювали житлові будинки на Луганщині.

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