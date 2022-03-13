Через обстріли окупантів не вдалося евакуювати людей з Попасної, Щастя, Гірського та Пологів

Через обстріли окупантів не вдалося евакуювати людей з Попасної, Щастя, Гірського та Пологів

Російські війська продовжують блокувати гуманітарні коридори.

Через постійні обстріли російських військ 13 березня не вдалося провести евакуацію жителів Попасної, Щастя, Гірського та Пологів.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"Для міст Попасна, Щастя та селища Гірське евакуація не вдалася через постійні обстріли з боку окупантів. Місто Пологи Запорізької області ­– коридор був заблокований через постійні обстріли", – сказала вона.

Нагадаємо, Верещук також поінформувала, що російські війська в Бердянську заблокували гуманітарний вантаж для жителів окупованого Маріуполя.