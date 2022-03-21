Через обстріли окупантів у Рубіжному горять понад 10 будинків та школа: у підвалах ймовірно є люди

Через обстріли окупантів у Рубіжному горять понад 10 будинків та школа: у підвалах ймовірно є люди

Обстрілами пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки місцевих мешканців.

Окупаційні війська в Луганській області вкотре обстріляли міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та Кремінна. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Про це повідомляє ДСНС.

Зокрема, у Рубіжному загарбники поцілили у приватний житловий будинок, за попередньою інформацією, у підвали можуть перебувати троє дітей. Через постійні обстріли рятувальники поки що не можуть дістатися до місця. Також у Рубіжному російські війська обстріляли загальноосвітню школу, через що загорівся дах закладу. В підвалі, ймовірно, перебуваютььлюди. Наразі в місті горять понад 10 будинків. Обстріли не вщухають. Рятувальники чекають на "тишу" і негайно вирушать людям на допомогу.

У Сєвєродонецьку рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі понад 3000 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 21 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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