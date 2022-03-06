Через обстріли окупантів у Сумській області частково відсутні водопостачання, газ і тепло

Понад десять тисяч абонентів в області не мають електропостачання.
Після обстрілів російської армії станом на ранок 6 березня в Сумській області частково відсутні водопостачання, газ і тепло.
Про ситуацію в Сумській області розповів голова ОВА Дмитро Живицький.
- Охтирка залишається без тепла через зруйновану ТЕЦ. Водопостачання та електропостачання частково відновлено. Понад 300 абонентів без газу.
- У передмісті Лебедина зруйнована електропідстанція. У районі досі відсутнє світло. Втім, у самому Лебедині воно частково відновлено. Працюють аварійні бригади "Обленерго".
- У Сумах після авіаудару по 40 електропідстанції "Обленерго" та ПС "Суми Укренерго" частково відновили водопостачання, водовідведення та світло. Втім, попри зусилля аварійників, потужностей електрики не вистачає. Крім того, без водопостачання залишається район Хіммістечка, без світла район Василівки. Без газу залишаються понад сотня абонентів у місті.
- У Тростянці повідомляють про проблеми зі світлом, водою і газом. Повністю знеструмлені три райони. Частково — два. Пошкоджень зазнала лінія 35 кВт. Три мікрорайони залишаються без водопостачання через прориви у системі водопостачання та водовідведення. Яка ситуація з газопостачанням у Тростянці - наразі невідомо.
Загалом в області без світла залишаються близько десяти тисяч абонентів. Найбільше - на Краснопіллі та в Охтирці, Тростянці, Лебедині. В інших містах області комунальні послуги надають у штатному режимі.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.