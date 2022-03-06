Через обстріли окупантів у Сумській області частково відсутні водопостачання, газ і тепло

Понад десять тисяч абонентів в області не мають електропостачання.

Після обстрілів російської армії станом на ранок 6 березня в Сумській області частково відсутні водопостачання, газ і тепло.

Про ситуацію в Сумській області розповів голова ОВА Дмитро Живицький.

Охтирка залишається без тепла через зруйновану ТЕЦ. Водопостачання та електропостачання частково відновлено. Понад 300 абонентів без газу.

У передмісті Лебедина зруйнована електропідстанція. У районі досі відсутнє світло. Втім, у самому Лебедині воно частково відновлено. Працюють аварійні бригади "Обленерго".

У Сумах після авіаудару по 40 електропідстанції "Обленерго" та ПС "Суми Укренерго" частково відновили водопостачання, водовідведення та світло. Втім, попри зусилля аварійників, потужностей електрики не вистачає. Крім того, без водопостачання залишається район Хіммістечка, без світла район Василівки. Без газу залишаються понад сотня абонентів у місті.

У Тростянці повідомляють про проблеми зі світлом, водою і газом. Повністю знеструмлені три райони. Частково — два. Пошкоджень зазнала лінія 35 кВт. Три мікрорайони залишаються без водопостачання через прориви у системі водопостачання та водовідведення. Яка ситуація з газопостачанням у Тростянці - наразі невідомо.

Загалом в області без світла залишаються близько десяти тисяч абонентів. Найбільше - на Краснопіллі та в Охтирці, Тростянці, Лебедині. В інших містах області комунальні послуги надають у штатному режимі.