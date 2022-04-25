Через обстріли окупантів жителі деяких районів Донецької та Луганської областей залишилися без водопостачання

Через обстріли окупантів жителі деяких районів Донецької та Луганської областей залишилися без водопостачання

Російські окупанти обстрілюють критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність людей.

Загарбники артилерією пошкодили 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець – Донбас, через що мешканці тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей залишилися без водопостачання.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Наразі Горлівка, Донецьк, Харцизьк та багато інших населених пунктів залишаються водопостачання.

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Також внаслідок ворожих обстрілів знеструмленою залишається тривалий час насосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водогону.

У Луганській області російський снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання в містах відсутнє.

Виконати ремонтні роботи наразі неможливо, адже російські військові не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання.

"Піддаючи обстрілам стратегічні об’єкти життєдіяльності, країна-окупант порушує право громадян України на доступ до питної води, закріплене у резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини", - зазначила Денисова.

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