Через обстріли окупантів жителі деяких районів Донецької та Луганської областей залишилися без водопостачання

Російські окупанти обстрілюють критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність людей.
Загарбники артилерією пошкодили 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець – Донбас, через що мешканці тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей залишилися без водопостачання.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Наразі Горлівка, Донецьк, Харцизьк та багато інших населених пунктів залишаються водопостачання.
Також внаслідок ворожих обстрілів знеструмленою залишається тривалий час насосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водогону.
У Луганській області російський снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання в містах відсутнє.
Виконати ремонтні роботи наразі неможливо, адже російські військові не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання.
"Піддаючи обстрілам стратегічні об’єкти життєдіяльності, країна-окупант порушує право громадян України на доступ до питної води, закріплене у резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини", - зазначила Денисова.
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