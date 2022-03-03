Через обстріли російських окупантів Енедргодар залишився без водопостачання

Також у деяких районах міста відсутнє світло.

Місто Енергодар, Запорізька область, через обстріли російських окупантів залишилося без водопостачання.

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Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Також від повідомив, що в деяких мікрорайонах міста відсутнє світло.

"В місті енергетиків через обстріли відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла", - йдеться у повідомлення.

За його словами, водопостачання з’явиться тоді, коли енергетики відновлять електропостачання на підстанціях.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: