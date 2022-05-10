Через обстріли в Миколаївській області поранення отримали півтора десятка осіб

Через обстріли в Миколаївській області поранення отримали півтора десятка осіб

В Миколаївській області через обстріли поранені 15 людей. Всіх їх доправили до лікарень.

У Миколаївській області внаслідок обстрілів окупантів за минулу добу отримали поранення 15 людей.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала вона в Telegram.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 163 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, що минулої доби обстрілів зазнали Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровська області.

Ворог щодня гатить далекобійними ракетами по Миколаєву та околицях

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