Через очевидні програші РФ на фронті у світі обговорюють можливість застосування Путіним хімічної зброї

Журналісти звернули увагу: окупанти поширюють інформацію, нібито це Україна виробляє хімічну зброю, а відтак можуть це використати, як привід завдати удару.

Немає жодної гарантії, що Росія, яка закидує наші міста найпотужнішими крилатими ракетами, не вирішить одного разу спробувати і хімічне озброєння, йдеться в ТСН.

Країну-агресорку підозрюють в неодноразовому застосуванні хімічної зброї масового ураження, зокрема в Сирії, а кілька місяців тому полк «Азов» зробив шокуючу заяву - Росія скинула на захисників Маріуполя отруйну речовину. А також Росія, в цьому - вірна спадкоємиця СРСР- не гребує хімічним тероризмом.

ЩО ТАКЕ ХІМІЧНА ЗБРОЯ?

Зараз налічується 60 різноманітних хімічних речовин, які можуть застосувати проти людей. Хімічна зброя вважається зброєю масового ураження.«Його не можна порівняти зі звичайними отруєннями, коли щось не те з’їли. Це навіть не можна порівняти з укусом отруйної комахи, бо сучасні хімічні речовини – високотоксичні», - пояснює хімік Гліб Репіч.

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Науковці пояснюють, що найгірше те, що хімічна зброя може бути замаскована під звичайний снаряд. «Це може бути авіаційна техніка, це може бути артилерійські снаряди з хімічним наповненням. Ракети. Коли летить якийсь снаряд, ми можемо не знати, що там хімічна зброя? – звичайно, це буде знати той, хто запускає цей снаряд», - каже завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини Анатолій Гринзовський.

Може потрапити в організм через шкіру, або через слизові. Чим більше речовини, тим небезпечніше. «Що робить хімічна зброя? Зокрема зарин - він призводить до тотальних судом, до паралічу дихального центру. Людина в судомах гине від зупинки дихання і серця. Саме тому використання хімічної зброї, «Зарину», заборонена Женевської конвенцією, бо це нелюдські тортури», - зазначає лікарка Дар’я Степчіна.

ЯК ЦЕ БУЛО?

32-річний лікар із Сирії Мустафа Каялі добре пам’ятає жах, коли кілька років тому в його країні застосували хімічну зброю «Зарин».

«Я пам'ятаю, я був удома, бо це був ранок. І почув, що сталась хімічна атака… Ми плакали, я плакав. Було багато загиблих і було багато поранених. Їм потрібна була допомога, але вони її не отримували. Не вистачало рук», - розповідає він.

Аби такого жахіття не сталося в Україні, Мустафа переконує – головне, бути готовим. «Це була паніка, бо ніхто цього не чекав. Хімічна зброя заборонена, але вона була використана. Ми дуже вас підтримуємо. Ви маєте бути готовими до всього, бо у вас дуже великий і дуже дурний ворог», - переконує лікар.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО…

Перше, завжди зважайте на сирену. Ба більше, експерти кажуть, вже особливості вибуху може виказати саме хімічну небезпеку. «Вона вибухає слабенько, навіть асфальт ледь дряпає. Але ця вибухівка розпиляє у вигляді аерозолю хімічні речовини. Аерозоль цей, в певних умовах, може бути невидним», - розповідає хімік.

Звертайте увагу на незвичні зміни навколо. «Масова одночасна загибель дрібних тварин – птахів, комах. В них мала маса тіла і їм отрути треба менше... І оці «Зарин» колись створювали для боротьби зі шкідниками, а потім люди зрозуміли, що можна не лише зі шкідниками боротися», - додає хімік.

І, звісно, на самопочуття і поводження людей. Масове отруєння має свої чіткі прикмети. «Раптові та однакові симптоми серед населення. Якщо ми говоримо про «Зарин», це нейроліптична речовина. Це міоз, звуження зіниць, це посмикування м’язів. Особливе, куди могли потрапити краплі. Це надмірна салівація, виділення слини велике. Неконтрольована слизотеча, судоми. Якщо це хлор чи аміак - це слизоточиві, подразнюючої дії, речовини задушливої дії, надмірна слизотеча, печіння очей, кашльовий рефлекс», - попереджає лікарка.

Інструктор з виживання каже, у випадку хімічної небезпеки важливо уникнути потрапляння отрути в організм. «Треба затримати дихання. Будь-який вдих – це небезпечно. Треба шукати закуток, де не буде вітру», - радить інструктор з виживання Гліб Скоробогатов.

Далі - забезпечте головну потребу людини – дихання. Найкраще підійде протигаз. «Ви надягаєте маску, розпорошуєте в повітрі свій улюблений запах. Якщо відчуєте, вона не працює», - пояснює інструктор.

Корисними в таких випадках можуть виявитися і шкідливі звички. «Фільтри від сигарет трохи розпушується і закладаються в ніздрі. Вони фільтрують», - каже Скоробогатов.

Обов'язково захистіть очі та пройдіть в спец укриття. Або піднятись на верхні поверхи, адже все спадає до низу. Автомобіль, як кажуть експерти, теж можна перетворити на сховище. Для цього зачиняємо двері, закриваємо вікна і припиняємо забір повітря ззовні, з вулиці. На цій вже герметичній капсулі можна виїхати з місця ураження.

Якщо ж ви у себе вдома, зробіть наступне. «Закрити всі вікна, двері, вимкнути кондиціонери. Заблокувати доступ повітря зовні на вентиляційні канали. Навіть замкову скважину на дверях треба закрити скотчем. Далі вимкнути всі електро та газові прилади», - радить інструктор.

Так як перебувати у сховищі чи в квартирі доведеться невідомо скільки, краще мати запас води та їжі, бажано в упаковці. Виходити на двір можна лише після дозволу рятувальних служб, які оцінять ступінь зараження місцевості.

Хімічна отрута швидко вбиває, швидко розвіюється, але здатна отруювати життя, тим хто потрапив під її вплив ще багато років після атаки.

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