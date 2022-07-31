Через п'ять місяців війни парламент Чорногорії засудив збройну агресію Росії проти України

Парламентарі ухвалили резолюцію, яка засуджує відкритий акт агресії та військове вторгнення збройних сил РФ до України.

Парламент Чорногорії через п'ять місяців після повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну засудив вторгнення.

Про це пише видання Pobjeda.

Депутати засуджують відкритий акт агресії та військове вторгнення збройних сил РФ в Україну як незалежну та міжнародну визнану державу.

Парламент Чорногорії звернувся до влади Росії з вимогою негайно припинити війну, яка "прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, знищує військові і цивільні об'єкти і ставить під загрозу життя мільйонів людей, перш за все цивільного населення".

Депутати Чорногорії просять ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації і держави використовувати "всі можливі дипломатичні, політичні та економічні засоби для стримування Російської Федерації від продовження її агресивних дій на території України".

Нагадаємо, майже пів сотні країн ООН засудили спроби Росії виправдати війну "неонацизмом".

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