Через підрив Кримського мосту Росія збільшує матеріально-технічне постачання через Маріуполь – британська розвідка

Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня російські сили стикаються з проблемами матеріально-технічного забезпечення на півдні України.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Ремонтні роботи продовжуються, і рух по мосту частково відкрито. Однак біля переходу залишається велика черга з вантажних автомобілів, що очікують.

За даними британки розвідки, російські сили, що діють на півдні України, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зниження пропускної спроможності Керченського мосту.

"В умовах напруженості російської присутності в Херсоні та погіршення шляхів постачання через Крим наземна лінія зв'язку через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації. Місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем базування російської авіації", - йдеться у повідомленні розвідки.

Вибух на Кримському мосту

У суботу, 8 жовтня, близько 6 години ранку на Кримському мосту пролунав вибух.

Згодом ЗМІ РФ повідомили про п'ятьох загиблих внаслідок вибуху.

Згодом стало відомо, що під час вибуху на Кримському мосту загинув суддя, який слухав справу проти доньки Кадирова.

Президент Росії Володимир Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну.

У Міноборони України підтвердили, що після вибуху на Кримському мосту російські загарбники на півдні не можуть отримати необхідного забезпечення.

Політичний експерт Дмитро Васильєв наголосив, що підрив Кримського мосту – робота російських спецслужб. Його могли знищити якимось плавзасобом знизу.

Командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що до вибуху на Кримському мосту причетні силові структури Росії, між якими зараз йдуть розбірки.

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