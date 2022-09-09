Через поразки на полі бою путінська армія масовано обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії фронту - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. В Збройних силах Білорусі тривають командно-штабні навчання.

Щодо інших напрямків, російські окупанти обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. Крім того, активно вів повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 60 вильотів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 9 вересня.

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Зокрема, ворог вів обстріл:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;

на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;

на Слов’янському напрямку - в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;

на Краматорському напрямку - неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе;

на Авдіївському напрямку - в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків;

на Новопавлівському напрямку - неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;

на Запорізькому напрямку - в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, російська армія і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області. Також вона намагється утримати тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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