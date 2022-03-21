Через посилення комендантської години в Києві не курсуватимуть деякі поїзди

Через посилення комендантської години в Києві не курсуватимуть деякі поїзди

Приміські поїзди курсуватимуть насамперед для транспортування працівників критично важливих індустрій.

Через впровадження у Києві посиленої комендантської години будуть внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Так, у період дії комендантської години вхід до вокзалів "Київ-Пасажирський" та "Дарниця", а також посадка на пасажирські поїзди у Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь до комендантської години.

Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Також на час дії комендантської години НЕ курсуватиме електричка Святошин-Дарниця. Приміські поїзди курсуватимуть насамперед для транспортування працівників критично важливих індустрій, зокрема залізничників.

"Просимо враховувати це при плануванні подорожі та уважно слідкувати за можливими змінами у розкладі", - попередили в "Укрзалізниці".

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