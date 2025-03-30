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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Через постійні бойові дії у Серебрянському лісі виявляють контужених тварин

Частина лісу почорніла через пожежі.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Серебрянському лісі виявляють контужених тварин

У Серебрянському лісі виявляють контужених тварин / © AFP

У Серебрянському лісі, де продовжуються бої між українськими Силами оборони та російським окупантами, залишилося мало звірів, але дрони все ще фіксують великих рідкісних птахів, косуль, лисиць, кабанів та зайців.

Про це в етері Еспресо розповів старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин.

Він заявив, що частина лісу вже чорна через те, що все вигоріло.

«Серебрянській ліс називають по-різному — Ліс чудес або Чорний ліс. Чорний ліс, тому що він настільки вже випалений, що там, здається, немає жодного вцілілого дерева. А колись цей ліс був головними „легенями Донбасу“. Відомо, що територія Донбасу не є лісистою, а саме на Лиманському напрямку розташований Серебрянській ліс. Звичайно, звірини дуже мало там залишилося, але наші дрони фіксують і великих рідкісних птахів, і косуль, і лисиць, і кабанів, і зайців. Шкода про це говорити, але видно, що ці тварини контужені. Таке враження, що вони не дуже розуміють, що відбувається, а буває, що тварина зовсім втрачає якийсь страх перед людьми, і можуть ходити від одного бліндажа до іншого», — сказав Ящишин.

Він заявив, що ситуація є критичною щодо екології, але це для російських загарбників нормальна ситуація, адже вони у будь-якій війні та на будь-якій території залишають після себе лише руїни.

Раніше повідомлялося, що ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що про підготовку Росії до нового наступу в Україні у квітні-травні 2025 року знали ще восени 2024 року.

Ми раніше інформували, що ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб Бєлгородської області.

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