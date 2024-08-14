"Через постійний російський терор": Клименко заявив про першочергову евакуацію на Сумщині

Упродовж лише цього літа росіяни нанесли понад дві тисячі ударів по території Сумщини. Застосовували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони, міномети.

Пр це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Через постійний російський терор першочерговій евакуації підлягає населення з 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області. Вже евакуйовано понад 20 тисяч людей, з яких майже 2,5 тисячі дітей.

Створення буферної зони на території Курської області - крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів.

"Мешканці населених пунктів у зоні проведення оборонної операції були покинуті Росією без найнеобхіднішого. Зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу", - зазначив він.

Нагадаємо, РФ постійно завдає ударів по Сумщині ракетами і "Шахедами".

Ба більше, ТСН.ua раніше інформував про активність ДРГ на Сумщині.

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