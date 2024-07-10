Через повільну допомогу Україні війна триватиме довше: заява лідера республіканців

Американський політик наголосив, що зволікання з подальшою допомогою "ослабить Україну".
Зволікання США з допомогою для України лише гарантувало, що війна в країні триватиме довше і буде кривавішою.
Про це лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".
Американський політик наголосив, що українцям на полі бою не потрібні сумніви, а інструменти для їхнього захисту, аби збільшити ціну війни для агресора і створити умови для перемовин з позиції сили.
"Повільна допомога Україні не стримала Росію від ескалації, вона лише гарантувала, що цей жахливий конфлікт триватиме довше і буде кривавішим", – висловив думку Макконнелл.
Він додав, що зволікання з подальшою допомогою "ослабить Україну і створить ризики заохочення кожного тирана, якого західні країни хочуть здолати".
"Безпека вільного світу буде або посилена перемогою наших друзів, або послаблена їхньою поразкою", – зазначив лідер республіканців у Сенаті.
До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перемога Росії у війні проти України стане найбільший ризиком для Альянсу. Тож він закликав активніше підтримувати Україну.
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