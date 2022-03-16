Через примусову мобілізацію чоловіків: у Генштабі розповіли про наближення гуманітарної катастрофи в ОРДЛО

Не вистачає кваліфікованих кадрів, щоб надати медичну допомогу мирному населенню.
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) наближається гуманітарна катастрофа.
Про це повідомила в Генштабі, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 18:00 16 березня 2022 року щодо російського вторгнення.
"У зв’язку з проведеною примусовою мобілізацією чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, що наближає зазначений регіон до гуманітарної катастрофи. Так, в населеному пункті Макіївка, катастрофічна ситуація у місцевих лікарнях, які фактично не спроможні надавати медичну допомогу мирному населенню через брак кваліфікованого медичного персоналу", - повідомили у Генштабі.
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