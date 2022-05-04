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Через ракетні обстріли низка поїздів рухається із затримкою: список

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Через ракетні обстріли низка поїздів рухається із затримкою: список

Getty Images

Попри спроби ворога, поїзди Укрзалізниці продовжують рухатися вперед, скорочуючи час затримки.

Через ракетні обстріли низка поїздів рухається із затримкою.

Попри спроби ворога перервати залізничне сполучення, поїзди "Укрзалізниці" продовжують рухатися вперед, скорочуючи час затримки. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Станом на 22:30 із запізненням рухаються наступні поїзди:

  • №59 Київ — Чоп (+11:44 год);
  • №149 Полтава — Чернівці (+11:11 год);
  • №37 Ужгород — Одеса (+11:09 год);
  • №135 Чернівці — Одеса (+9:53 год);
  • №38 Одеса — Ужгород (+9:27 год);
  • №45 Ужгород — Лозова (+7:56 год);
  • №2 Харків — Івано-Франківськ (+7:42 год);
  • №42 Львів — Дніпро (+6:48 год);
  • №85 Запоріжжя — Львів (+5:03 год);
  • №5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+4:33 год);
  • №86 Львів — Запоріжжя (+3:25 год);
  • №14 Солотвино — Київ (+2:17 год); №56 Рахів — Київ (+2:02 год);
  • №13 Київ — Солотвино (+1:32 год);
  • №749 Київ — Івано-Франківськ (+1:22 год);
  • №95 Київ — Рахів (+1:16 год);
  • №715 Київ — Перемишль (+40 хв);
  • №706 Київ — Перемишль (+8 год);
  • №753 Харків — Львів (+19 хв);
  • №744 Львів — Дарниця (+10:35 год).

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

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