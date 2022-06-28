Через ракетний обстріл Дніпра два потяги з міста вирушили із затримкою

Через ракетний обстріл Дніпра два потяги з міста вирушили із затримкою

У зв’язку з наслідками ворожих обстрілів потяги №31/32 Запоріжжя-Перемишль та №3/4 Запоріжжя-Львів вирушили з Дніпра із затримкою.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що у зв’язку з наслідками ворожих обстрілів ці два потяги з Дніпра вирушать із затримкою.

Наразі проїзд ушкодженою ділянкою поблизу Дніпра відновлено і обидва потяги вирушили за своїми маршрутами.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Проїзд ушкодженою ділянкою поблизу Дніпра відновлено, станом на 20:00 обидва потяги вирушили своїм маршрутом. Поїзд №3 Запоріжжя-Львів прямує із затримкою 2 год 30 хв., поїзд №31 Запоріжжя-Перемишль – із затримкою 2 год 14 хв." – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 28 червня російські війська обстріляли у Дніпрі станцію техобслуговування авто "Автодизель". На місці спалахнула пожежа, під завалами є люди.

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