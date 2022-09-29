Через ракетний удар по Дніпру в Україні зросла кількість загиблих від агресії РФ дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 396 дітей, понад 779 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 29 вересня 2022 року понад 1175 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 396 дітей загинуло та понад 779 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 28", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, у ніч проти 29 вересня внаслідок ракетного удару окупантів по м. Дніпро одна дитина загинула, ще одна отримала поранення. 28 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмут Донецької області поранено 17-річного хлопця.



В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 218-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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