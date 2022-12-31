Через ракетну атаку у Києві та трьох областях запроваджують екстрені відключення світла

У суботу, 31 грудня, Росія знову атакувала міста України ракетами.

Компанія ДТЕК запровадила екстрені відключення світла у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє пресслужба.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака Росії 31 грудня

У суботу, 31 грудня, по всій території України оголошена повітряна тривога. У Київській області та інших регіонах ППО збивають російські ракети.

Перед цим голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет.

Через загрозу ударів "Укренерго" запроваджує екстрене відключення світла у низці областей. Превентивне відключення елетроенергії запроваджують, щоб у разі ударів по енергетичних об'єктах зменшити пошкодження.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про нові вибухи у Києві у суботу, 31 грудня. Вони пролунали під час масштабної повітряної тривоги.

Читайте також: