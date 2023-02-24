Через рік або більше: США назвали невтішний термін, коли Україна отримає танки Abrams

Україна може отримати танки Abrams через рік і більше.

Армії США може знадобитися більше року, щоб доставити танки Abrams до України.

Про це заявила міністерка армії США Крістін Вормут, інформує CNN.

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"Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням кількох тижнів, це я вам точно кажу. Жоден з варіантів, які ми розглядаємо, не розрахований на тижні чи два місяці. Є й більш тривалі часові межі. Але я думаю, що є варіанти, які не займуть більше двох років, менше півтора року. Але знову ж таки, ми повинні зважити переваги й недолік кожного з них", – зазначила вона.

За її словами, один із варіантів, що розглядається, – це створення танків для України "з нуля". Інший варіант – взяти Abrams у країн, яким їх продали раніше, однак це "може зіпсувати відносини з важливими союзниками".

Після того, як США оголосили, що танки M1 Abrams будуть надані Україні разом з іншими танками країн-партнерів, у Вашингтоні попередили, що терміни їхньої доставки можуть бути значними.

І справа не тільки в самих танках: підтримка також включатиме евакуаційні машини, боєприпаси та навчання для українських військових.

Для довідки: Міністерство Армії США (англ. Department of the Army) є одним із трьох відомств, що входять до Міністерства оборони США.

Нагадаємо, що про надання Україні понад 30 танків M1 Abrams Штати оголосили у січні.

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