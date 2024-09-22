Через російські атаки у трьох областях пошкоджені енергооб'єкти: де є знеструмлення

Знеструмлення були у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

Внаслідок російських атак 21 вересня в трьох областях України були пошкоджені енергетичні об'єкти, а на шахті в Донецькій області загинули двоє людей.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У кількох областях України сталися перебої в енергосистемі через обстріли та технічні інциденти. У Дніпропетровській області під час повітряної тривоги тимчасово вимкнулася повітряна лінія, яку вже відновили.

На Сумщині через обстріли виникла пожежа, знеструмилася підстанція, але її роботу також відновили.

У Полтавській області атака БПЛА спричинила пожежу на підстанції, що також призвело до відключення споживачів. Частково електропостачання відновлено.

У Донецькій області внаслідок обстрілу шахти загинули дві працівниці, ще одна поранена. Енергетики активно працюють над відновленням інфраструктури, щоб забезпечити стабільність системи.

Експорт електроенергії з України наразі не відбувається та не планується. Однак на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови з максимальною потужністю до 1300 МВт в окремі години.

Через бойові дії та технічні порушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 485 населених пунктів. Енергетики активно працюють над відновленням електропостачання, вже було підключено 12 110 споживачів, які раніше залишалися без світла.

Нагадаємо, мобільних операторів хочуть штрафувати через поганий зв’язок під час відключень світла. Комітет ВР з питань цифрової трансформації рекомендував розглянути законопроєкт, який стимулюватиме операторів зв’язку встановлювати альтернативні джерела живлення.

Читайте також: