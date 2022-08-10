Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Через російську агресію голодуватиме понад 700 тисяч людей" – посольство України в Ізраїлі

Дата публікації
Перегляди
518
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Через російську агресію голодуватиме понад 700 тисяч людей" – посольство України в Ізраїлі

Фото: УНІАН

Росія навмисне створила перспективу голоду у світі.

Цілеспрямовані обстріли Росії продовольчих потужностей України створили перспективу голоду для понад 700 тисяч людей.  

Таку заяву оприлюднило посольство України в Ізраїль розміщена у Facebook. 

"Росія цілеспрямовано атакує зернові регіони України, які забезпечують пшеницею, соняшником та кукурудзою 400 мільйонів людей. Нещодавно Росія навіть убила під час цілеспрямованої атаки Олексія Вадатурського, одного з найбільших імпортерів пшениці в регіоні та українського патріота. Через російську агресію голодуватиме понад 700 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експерти пояснили, що буде з курсом валют після розширення "зернового коридору" для експорту металу.

Читайте також:

До роботи зернового коридору доєднається порт "Південний"

До роботи зернового коридору доєднається порт "Південний"

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація