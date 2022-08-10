"Через російську агресію голодуватиме понад 700 тисяч людей" – посольство України в Ізраїлі

Росія навмисне створила перспективу голоду у світі.
Цілеспрямовані обстріли Росії продовольчих потужностей України створили перспективу голоду для понад 700 тисяч людей.
Таку заяву оприлюднило посольство України в Ізраїль розміщена у Facebook.
"Росія цілеспрямовано атакує зернові регіони України, які забезпечують пшеницею, соняшником та кукурудзою 400 мільйонів людей. Нещодавно Росія навіть убила під час цілеспрямованої атаки Олексія Вадатурського, одного з найбільших імпортерів пшениці в регіоні та українського патріота. Через російську агресію голодуватиме понад 700 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, експерти пояснили, що буде з курсом валют після розширення "зернового коридору" для експорту металу.
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