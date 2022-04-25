Через Росію у світі може виникнути продовольча криза: Зеленський закликав розблокувати порти

Через Росію у світі може виникнути продовольча криза: Зеленський закликав розблокувати порти

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном обговорили продовольчу кризу, яка може статись у світі через напад РФ на Україну.

Український лідер зазначив, що Росія повинна розблокувати українські порти.

Про це 25 квітня у відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Детально торкнулися й загрози світовому продовольчому ринку, спровоковану Росією, яка заблокувала наші чорноморські порти. Зростання цін на продовольство вже досягло критичного рівня у багатьох країнах. Але це тільки початок. Якщо Росія не почне шукати мир, питання продовольчої безпеки в багатьох країнах перетвориться на питання фізичного виживання мільйонів людей, а отже, й стабільності державних систем. Дедалі більше політичних лідерів світу усвідомлюють цю загрозу. Тож очікуємо більшого тиску на Росію", - розповів президент.

Нагадаємо, допомога Україні була питанням номер один на переговорах з представниками Сполучених Штатів Америки, які вчора прибули у Київ, – держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном.

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