Через розгроми окупаційної армії у РФ змінили командування західного угрупування військ - розвідка

Через розгроми окупаційної армії у Росії змінили командування західного угрупування військ.

Тепер це угрупування очолить командувач угруповання військ "Центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом, який уже розмістили в Луганську.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Командувача західного угрупування військ РФ змінили через провали окупаційної армії на фронті в Україні.

"На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні)", - повідомляє ГУР МО.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у частині північних та східних областей України зникла електрика.

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