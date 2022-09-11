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Через розгроми окупаційної армії у РФ змінили командування західного угрупування військ - розвідка

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Через розгроми окупаційної армії у РФ змінили командування західного угрупування військ - розвідка

Через розгроми окупаційної армії у Росії змінили командування західного угрупування військ.

Тепер це угрупування очолить командувач угруповання військ "Центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом, який уже розмістили в Луганську

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

Командувача західного угрупування військ РФ змінили через провали окупаційної армії на фронті в Україні. 

"На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні)", - повідомляє ГУР МО. 

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у частині північних та східних областей України зникла електрика.

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