Через санкції у Росії закінчується критично важлива мікроелектроніка для ВПК – США

Міжнародні санкції створили у Росії дефіцит необхідної для її військово-промислового комплексу мікроелектроніки.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо заявив, що Росія не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем, що гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.

Про це він розповів 14 жовтня на зустрічі країн, які вводять економічні обмеження щодо Росії.

"У Росії закінчується мікроелектроніка, яка має вирішальне значення для їхнього військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що у них не вистачає іноземних компонентів", - зазначив він.

Також, за його словами, два найбільші російські виробники мікроелектроніки були змушені тимчасово призупинити виробництво через відсутність критично важливих зарубіжних технологій.

Антиросійські санкції

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну низка європейських країн та США запровадили санкції проти Росії.

Санкції обмежили здатність Росії поповнювати військові запаси.

Так, через брак підшипників у Росії було підірвано виробництво танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем. Росія втратила понад 6000 одиниць техніки від початку повномасштабного вторгнення. Водночас російські військові щосили намагаються придбати мікрочипи, двигуни та тепловізійні технології, необхідні для створення нової зброї.

Внаслідок санкцій представники так званої російської "еліти" починають говорити про можливу зміну керівництва. Ще одним потужним ударом стане офіційне запровадження максимальної ціни на російську нафту. Таким чином, кожна погана для РФ новина з фронту в Україні стає новим ударом по російській економіці, кажуть анонімні росіяни.

Євросоюз також остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він міститиме заборону на імпорт російської продукції на 7 млрд євро та обмеження цін на нафту.

Водночас Китай та Туреччина допомагають Росії обходити санкції.

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