ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

“Хмарні санкції” нищать економіку Росії: удари СБУ зупинили 40% експортних потужностей нафти рф, - експерт

Удари СБУ зупинили 40% експортних потужностей нафти РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
© Exilenova+

Під керівництвом Євгенія Хмари Служба безпеки України вийшла на небачений раніше рівень далекобійних ударів по РФ. «Хмарні санкції» буквально нищать економіку ворога, пише політолог і екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт наводить свіжу оцінку провідного світового агентства Reuters про те, що в росії зупинено 40% експортних потужностей нафти. «Це результат системних ударів далекобійних дронів СБУ по критичній інфраструктурі — нафтотерміналах, резервуарних парках і вузлах відвантаження. Після того, як Хмара очолив Службу, далекобійні удари по РФ посилились та набули постійного і системного характеру», — вважає політолог.

«Новий керівник СБУ Євгеній Хмара доволі швидко почав показувати справді вражаючі результати. „Хмарні санкції“ виявились найбільш потужними з усіх. Зупинити 40% нафтового експорту росії — це рівень, який не снився ні США, ні Європейському Союзу. Схоже для ворога тепер завжди буде „хмарна погода“ та опади у вигляді дронів Служби», — акцентує експерт.

Черненко нагадує, що СБУ декілька разів на цьому тижні потужно уразила об’єкти на Балтиці, зокрема порти Приморськ і Усть-Луга. «Це основні експортні „ворота“ російської нафти на західні ринки. Такої інтенсивності росія не витримує! Повторні удари не дають змоги швидко відновлювати пошкоджені потужності. Це створює мультиплікативний ефект: падіння валютних надходжень, зростання витрат на логістику та страхування, підвищення ризиків для іноземних покупців», — резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що 40% потужностей Росії з експорту нафти виведені з ладу. Повідомлення з’явилося після ударів СБУ по ключовим портам РФ на Балтиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie