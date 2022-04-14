Через шторм і вибух боєприпасів крейсер «Москва» в Чорному морі зайнявся, перекинувся та почав тонути

Через шторм і вибух боєприпасів крейсер «Москва» в Чорному морі зайнявся, перекинувся та почав тонути

Після влучання українськими ракетами «Нептун» в російський крейсер «Москва» в Чорному морі зайнялася пожежа.

Через шторм і вибух боєприпасів крейсер перекинувся та почав тонути, повідомило оперативне командування "Південь".

"В Чорноморській операційній зоні ПКР «Нептун» уражений крейсер «Москва» – флагман чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути. Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається", – додали в ОК.

Додамо, що Росія втратила 16 крилатих ракет, після того, як затонув флагман РФ "Москва". Крейсер був підбитий ракетами "Нептун" Збройних сил України.

Нагадаємо, що у середу, 13 квітня, на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун".

Ракетний крейсер проєкту 1164 року "Москва" — корабель, який був побудований на Миколаївському кораблебудівному заводі. Крейсер вважається флагманом Чорноморського флоту РФ. Корабель був офіційно взятий на озброєння 30 січня 1983 року, а його основним озброєнням є 16 пускових установок надзвукових протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан". Крім цього, на борту крейсера "Москва" встановлено протичовнове та мінно-торпедне озброєння, артилерія, комплекси ППО. Екіпаж ракетного корабля становить 510 осіб.

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