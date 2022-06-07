"Через скептицизм американських посадовців": напередодні 24 лютого Байден розсекретив дані розвідки

Президент США 24 лютого дав розпорядження розсекретити розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії в Україну.

Таке рішення Джо Байден прийняв через скептичне сприйняття заяв американських посадовців про плани Росії.

Про це пише CNN з посиланням на директорку Національної розвідки США Евріл Гейнс.

"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу (повномасштабного вторгнення РФ в Україну – ред.) було багато скептицизму. Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав: "Вам потрібно вийти і розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову сконтактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливого російського вторгнення", - заявила вона.

Нагадаємо, Джо Байден запровадив режим надзвичайної ситуації у країні у зв’язку з кризою у сфері електропостачання.

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