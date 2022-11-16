Через скільки часу Росія може знову завдати масованого ракетного удару по Україні: відповідь експерта

Втім, це не означає, що ракетні обстріли припиняться на 2 тижні. Окупанти можуть запускати по декілька ракет щодня.

Підготовка до нових масованих ракетних обстрілів окупаційними військами може тривати декілька тижнів. Йдеться про накопичення ракет.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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"Аналізуючи часові дистанції між масованими запусками ракет по Україні, можна говорити про те, що підготовка триває кілька тижнів. Весь цей процес, ймовірно, у росіян займає від 2 тижнів. Про це свідчать проміжки між масованими запусками", – сказав Катков.

За його словами, аби завдати нової атаки, Росія має виконати кілька дій:

Доставити ракети на аеродром.

Закласти в кожну з них польотне завдання.

Підготувати ракети до пуску.

Підготувати літаки до виконання завдань.

Він наголосив, що це не означає, що ракетні обстріли припиняться на 2 тижні. Вони можуть щодня запускати по декілька ракет та іранських дронів.

Масований обстріл росіян

У вівторок, 15 листопада, Росія масовано обстріляла Україну ракетами. Це була наймасованіша атака від початку війни. Окупанти випустили по українських містах понад сотню ракет, понад 20 з них вдалося досягти своїх цілей.

Пошкоджень та руйнувань зазнали енергетичні об'єкти в багатьох областях України. Через це в окремих населених пунктах і цілих областях зникло світло, яке відновлювали весь день 16 листопада.

За даними Forbes, на масовану атаку по Україні Російська Федерація витратила від 700 до 900 млн доларів. Більшість із них збила українська протиповітряна оборона.

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