Через страх нових ударів Росія виводить свою авіацію із Криму, а ППО стягує - секретний звіт НАТО

Після "бавовни" у Криму Росія боїться нових ударів по військових об'єктах, розташованих на анексованому півострові. Для цього вона почала виводити свою авіацію з Криму.

Частину літаків перекидає назад до РФ, інші - розкидає по цілому півострову. Таким чином у Кремлі сподіваються, що їм вдасться уникнути нових ударів у Криму.

Про це йдеться в секретному звіті НАТО від 22 серпня, який є у розпорядженні Business Insider.

За даними Альянсу, країна-терористка вже перекинула назад до РФ 10 літаків, з них - 6 винищувачів СУ-35С та 4 перехоплювачі МіГ-31БМ.

Тим часом, на аеродромі у Бельбеку, де 18 серпня стався потужний вибух, розміщені ще 32 російські винищувачі. Більшість з них - це винищувачі СУ-27,а також модернізовані СУ-35С і МіГ-31БМ.

Для протидії новим атакам Росія також збільшила кількість своїх тактичних зенітно-ракетних комплексів (ППО) у Криму.

Нагадаємо, радник Офісу президента Арестович не виключив, що незабаром до Криму полетять ракети з написом "Це вам за Чаплине". Відомо, 24 серпня Росія ракетами обстріляли залізничну станцію Чаплине. Рятувальники 25 серпня завершили пошукові роботи, і кількість загиблих зросла до 25, двоє з них – діти.

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