Через страх приближення ЗСУ окупаційна "влада" збільшує кількість "сліпих" військових у Херсоні - Генштаб

На тлі контрнаступу українських сил на півдні російсько-окупаційна "влада" намагається військово посилити Херсон.

За даними Генштабу, керівництво російських окупаційних військ звозить до Херсона недовійськових, які не орієнтуються у місті.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 10 вересня.

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"У звʼязку з наближенням підрозділів Сил оборони у Херсонській області командування російських окупаційних військ намагається посилити місто Херсон за рахунок переміщення резервів. Так, у обласному центрі фіксуються нові підрозділи противника, військовослужбовці, які погано орієнтуються у місті", - сказано у повідомленні.

Зауважимо, українські військові впевнено просуваються вперед на Харківському напрямку, звільняючи окуповані території та відтісняючи загарбників до кордону з РФ. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію на Харківському напрямку станом на 10 вересня.

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