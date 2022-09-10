Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Через страх приближення ЗСУ окупаційна "влада" збільшує кількість "сліпих" військових у Херсоні - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Через страх приближення ЗСУ окупаційна "влада" збільшує кількість "сліпих" військових у Херсоні - Генштаб

Фото: Міноборони Росії

На тлі контрнаступу українських сил на півдні російсько-окупаційна "влада" намагається військово посилити Херсон.

За даними Генштабу, керівництво російських окупаційних військ звозить до Херсона недовійськових, які не орієнтуються у місті.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 10 вересня.

"У звʼязку з наближенням підрозділів Сил оборони у Херсонській області командування російських окупаційних військ намагається посилити місто Херсон за рахунок переміщення резервів. Так, у обласному центрі фіксуються нові підрозділи противника, військовослужбовці, які погано орієнтуються у місті", - сказано у повідомленні.

Зауважимо, українські військові впевнено просуваються вперед на Харківському напрямку, звільняючи окуповані території та відтісняючи загарбників до кордону з РФ. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію на Харківському напрямку станом на 10 вересня.

30 сіл і міст звільнили на Харківщині – звернення Зеленського за 9 вересня

30 сіл і міст звільнили на Харківщині – звернення Зеленського за 9 вересня

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
11к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація