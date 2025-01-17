Через удар по Кривому Рогу чоловік втратив другу дружину – першу поховав у Херсоні

17 січня, російська армія здійснила обстріл Кривого Рогу, внаслідок чого загинули чотири людини. Серед жертв — друга дружина переселенця з Херсона Ігоря.

Про це повідомило видання "Свої Кривий Ріг".

Ігор їхав з дружиною по продукти,адже старший син родини сьогодні святкує свій День народження, проте росіяни завдали удар. Уламки вбили його дружину прямо в автомобілі.

“Я з Херсона, я звик. Встиг нагнутись. А дружина не встигла. І ось що трапилось”, — розповів він.

Чоловік зазначив, це стало ще однією важкою втратою для родини, адже у 2022 році Ігор поховав свою першу дружину в окупованому Херсоні.

Троє дітей, які вже пережили смерть рідної матері, зараз втратили ще одну близьку людину. Ігор розповів, що діти відчули справжній шок і істерію, коли побачили, що їхня прийомна мама загинула.

"У 2022 році поховали рідну мати, а зараз поховали прийомну”, — говорить Ігор.

Обстріл Кривого Рогу: трагедія родини, що втратила двох матерів

Нагадаємо, 20 січня в Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу 17 січня.

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