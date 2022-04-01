Через великі втрати, Росія перекидає свої сили з Грузії до України - британська розвідка

Війська РФ зазнають нищівних на неочікуваних для себе втрат.
Росія передислокує частини своїх сил з Грузії, щоб посилити вторгнення в Україну.
Про це повідомили 1 квітня на сторінці у Twitter Міноборони Британії.
За інформацією розвідки, від 1200 до 2000 цих російських військових реорганізуються у 3 батальйонні тактичні групи. Їх планують відправити до України.
"Малоймовірно, що Росія планувала створити підкріплення таким чином, і це свідчить про несподівані втрати, яких вона зазнала під час вторгнення", - додали в Міноборони Британії.
Нагадаємо, російські окупанти перекинули на територію України бойовиків і власних військових з невизнаних псевдореспублік "Абхазія" і "Південна Осетія". Однак 300 військовослужбовців із "Південної Осетії" відмовилися битися за путінський режим на Донбасі. Вони покинули позиції і повернулися додому.
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