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Через великі втрати росіяни відмовляються йти в бій та саботують - Генштаб

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Через великі втрати росіяни відмовляються йти в бій та саботують - Генштаб

Фото: Associated Press

Збройні сили України продовжують успішно завдавати ударів по російських окупантах.

Серед російських військових зростає невдоволення та падає моральний дух. Зокрема, саме через великі втрати на багатьох напрямках. 

Про це повідомили 21 липня у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу", - йдеться у повідомленні.

До слова, протягом минулої доби на Бахмутському напрямку втратами для ворога завершились штурмові дії для ворога у напрямках Доломітне - Новолуганське та Стряпівка - Соледар. На Південнобузькому напрямку спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха - Андріївка та Давидів Брід - Білогірка ЗСУ придушили. Окупанти відійшли після обох невдалих штурмів.

Нагадаємо, розпочалася 149 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються штурмувати в напрямку Вуглегірської ТЕС та Верхньокам’янки. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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