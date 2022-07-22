Через великі втрати росіяни відмовляються йти в бій та саботують - Генштаб

Серед російських військових зростає невдоволення та падає моральний дух. Зокрема, саме через великі втрати на багатьох напрямках.

Про це повідомили 21 липня у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

"Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу", - йдеться у повідомленні.

До слова, протягом минулої доби на Бахмутському напрямку втратами для ворога завершились штурмові дії для ворога у напрямках Доломітне - Новолуганське та Стряпівка - Соледар. На Південнобузькому напрямку спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха - Андріївка та Давидів Брід - Білогірка ЗСУ придушили. Окупанти відійшли після обох невдалих штурмів.

Нагадаємо, розпочалася 149 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються штурмувати в напрямку Вуглегірської ТЕС та Верхньокам’янки. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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