Через великі втрати на війні, Росія почала шукати "добровольців" в Придністров'ї - британська розвідка

Окупаційні війська намагаються перекрити втрати новим "гарматним м'ясом".
Російські окупанти почали вербувати військових, які були звільнені з військової служби з 2012 року.
Про це у черговому зведені повідомила британська розвідка.
Аби створити велику бойову силу, Росія намагається вербувати людей із самопроголошеного Придністров'я.
"Через наростання втрат російські збройні сили намагаються збільшити чисельність військ за допомогою особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що від початку повномасштабної війни російські війська втратили понад 19 тисяч особового складу.
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