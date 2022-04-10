Через великі втрати на війні, Росія почала шукати "добровольців" в Придністров'ї - британська розвідка

Через великі втрати на війні, Росія почала шукати "добровольців" в Придністров'ї - британська розвідка

Окупаційні війська намагаються перекрити втрати новим "гарматним м'ясом".

Російські окупанти почали вербувати військових, які були звільнені з військової служби з 2012 року.

Про це у черговому зведені повідомила британська розвідка.

Аби створити велику бойову силу, Росія намагається вербувати людей із самопроголошеного Придністров'я.

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"Через наростання втрат російські збройні сили намагаються збільшити чисельність військ за допомогою особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни російські війська втратили понад 19 тисяч особового складу.

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