Через відсутність укриттів у Чернівцях не працюватимуть 15 дитячих садочків

Дітей прийматимуть до інших дошкільних закладів без довідок про роботу батьків.

Від 1 серпня у Чернівцях не зможуть працювати 15 дошкільних закладів освіти через відсутність укриттів.

Про це повідомила керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук.

"Від 1-го серпня не можуть працювати 15 дошкільних закладів освіти – через відсутність укриттів, а отже, вони не зможуть створити дітям безпечне перебування", - зазначила вона.

За її інформацією, ця інформація викликала обурення у батьків. Тому ухвалено рішення приймати дітей у дошкільні заклади без довідок про роботу батьків.

"Звісно, ситуація не стане простішою, бо 15 садочків зупинять роботу, а отже, дітям звідси треба йти до інших закладів", - додала Ткачук.

Вона зазначила, що від 10 серпня запрацюють 18 дитячих садків, які призупиняли діяльність на час літніх відпусток. Також зазначається, що з 15 дошкільних закладів, які зупиняють свою роботу через відсутність укриттів, п'ять, можливо, відкриються після доопрацювання зауважень спецкомісії зможуть.

Нагадаємо, Естонія офіційно підтвердила, що відбудує дитячий садок в Овручі Житомирської області, який був зруйнований окупаційними військами Росії.

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